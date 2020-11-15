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15.11.2020 - 22:22 |

Son dakika - Kenan Karaman: "Grupta 1. olmak istiyoruz"

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Kenan Karaman maç sonunda konuştu

Son dakika - Kenan Karaman: "Grupta 1. olmak istiyoruz"
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UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da Kenan Karaman maç sonunda konuştu

 "İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyum. Bu seneyi güzel kapatmak istiyoruz. İyi bir performans ortaya koyduk. Rusya 10 kişi olunca daha kontrollü olabilirdik ikinci yarı. Bunu geliştirmeliyiz, rakip 10 kişi kalınca bazen zorlanıyoruz."

"Her şey iyi giderse grupta 1. olmak istiyoruz. Kazanarak bakacağız diğer maçlara göre. Ona göre inşallah yolumuza devam edeceğiz." 

"Favorimiz yoktu bugün Formula 1'de. Takım olarak yemekten sonra izledik. Hamilton kazandı, onu da buradan tebrik ediyorum."

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