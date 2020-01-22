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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Kevin Constant 1 yıl boşta kaldı, futbolu bıraktı
22.01.2020 - 17:29 |

Son dakika | Kevin Constant 1 yıl boşta kaldı, futbolu bıraktı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kevin Constant futbolu bıraktı. Milan forması da giymişliği bulunan deneyimli futbolcu, aktif futbolculuk hayatını 32 yaşında tamamlamaya karar verdi.

Son dakika | Kevin Constant 1 yıl boşta kaldı, futbolu bıraktı
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Constant, İran ekibi Tractor Sazi'de sağlık testini geçemesi ve buradan ayrılmasının ardından son bir yılda boştaydı. Oyuncunun sağlığının da o dönem bozulmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Kişisel kararlar etkili oldu
Kevin Constant konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kişisel durumlardan dolayı kariyerimi resmen sonlandırma kararı aldım. Bu, hayatımda aldığım en zor karardı. Profesyonel futbola veda etmek benim için çok acı verici” dedi.

Futbolu bıraktı, hesabı kapattı
Bundan böyle kendisini ailesi ve gelecek planlarına vereceğini dile getiren Kevin Constant, 200 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabını da, daha sessiz sakin bir hayat yaşamak adına kapattığını duyurdu. Bir zamanlar sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla büyük ilgi toplamıştı.

Sahanın ortasında, gole uzaktı
Milan formasıyla 57 maçta golü olmayan Kevin Constant, Trabzonspor’da 33 maça çıkmış, 2 gol atarken, 3 de asist kaydetmişti. Oynadığı mevki orta saha olmasına karşın kariyeri boyunca attığı 22 golle, az gollü futbolculardan biri olarak futbol tarihine geçti.

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Son dakika | Kevin Constant 1 yıl boşta kaldı, futbolu bıraktı

 

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