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17.01.2021 - 21:15 |

Son dakika - Kevin N'Koudou: "Maçı hak ettik"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Kevin N'Koudou: "Maçı hak ettik"
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou açıklamalarda bulundu.

"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet önemliydi. Maça konsantre başladık. Saha şartları istediğimiz futbolu oynamaya izin vermedi. Maçı hak ettik. Mücadele ettik. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü benim ya da başkasının atması önemli değildi."

"Bu derbi atmosferleri farklıdır. Farklı oyunlar oluyor. Farklı savaşlar oluyor. Bu maçlara daha farklı hazırlanılır. İngiltere ve Fransa'da bu tarz maçları oynadım, kazanmak çok güzel."

"Fenerbahçe'yi deplasmanda, Galatasaray'ı burada yendik. İyi yoldayız, zirvedeyiz. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken..."

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