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12.11.2020 - 17:13 | | Deniz TOKAT / DENÄ°ZLÄ°, (DHA) -Â

Son dakika | KÄ±zÄ±lcabölükspor'a maç öncesi kaza ÅŸoku

Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig 1'inci Grup ekiplerinden KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor'un takÄ±m otobÃ¼sÃ¼, Ä°stanbul'da oynanan ArnavutkÃ¶y Belediyespor maÃ§Ä± Ã¶ncesi kaza geÃ§irdi. Kazada yaralanan olmadÄ±.

Son dakika | KÄ±zÄ±lcabölükspor'a maç öncesi kaza ÅŸoku
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Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼Â Lig 1'inci Grup ekiplerinden KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor'un takÄ±m otobÃ¼sÃ¼, ArnavutkÃ¶y Belediyespor maÃ§Ä± Ã¶ncesi kaza geÃ§irdi.

Kafileyi taÅŸÄ±yan otobÃ¼s bir otomobille Ã§arpÄ±ÅŸÄ±rken, kazada yaralanan olmadÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kafile, gruptaki 8'inci haftada ArnavutkÃ¶y Belediyespor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§ iÃ§in takÄ±m otobÃ¼sÃ¼yle Ä°stanbul'a hareket etti.

Kafileyi taÅŸÄ±yan otobÃ¼s, Silivri StadÄ± yolu Ã¼zerinde ÅŸerit ihlali yapan bir otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte oyuncular kazayÄ± yara almadan atlattÄ±. Maddi hasar oluÅŸan otomobili sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza ÅŸoku yaÅŸayan ardÄ±ndan Silivri StadÄ±'nda rakibiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼k, sahadan 1-0 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golÃ¼ 51'inci dakikada Umut AydÄ±n kaydetti.

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