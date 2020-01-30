Son dakika | Kobe Bryant'ın eşi Vanessa: Keşke ikisini de öpebilsem

NBA'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Kobe Bryant ve kızı Gianna pazar günü helikopter kazasında hayatlarını kaybetmişti. Kobe'nin acılı eşi Vanessa kazanın ardından ilk kez açıklama yaptı.

Vanessa, "Kızlarım ve ben bu korkunç zamanda bize destek olan milyonlarca insana teşekkür etmek istiyoruz. Tüm dualarınız için teşekkürler. Çocuklarımın ve tatlı kızım Gianna'nın muhteşem babası, kocam Kobe'nin ve düşünceli, mükemmel kızım; Natalia, Bianka ve Capri'nin kız kardeşi Gianna'nın ani ölümüyle tamamen yıkıldık. Acımızı tarif edecek kelime yok. Kobe ve Gigi'nin bu kadar derinden sevilmesi biraz olsun avutuyor.

"Acımızı paylaştığınız için teşekkür ederim"

Her zaman bizimle olmalarını dilerdim. Onlarsız bir hayatın nasıl olacağından emin değilim. Yine de her sabah canım kızım ve Kobe için uyanmalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Gigi, yolumuzu aydınlatıp üzerimizde parlıyor. Onlara sevgimiz sonsuz ve ölçülemez. Keşke ikisini de öpüp sarılabilsem. Sonsuza kadar onlarla kalmayı isterdim. Acımızı paylaştığınız ve bize destek olduğunuz için tekrar teşekkür ederim " diye konuştu.