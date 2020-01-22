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22.01.2020 - 12:30 |

Son dakika | Köln, Podolski’yi resmen açıkladı

Antalyaspor’un transferi için anlaştığı ve geçtiğimiz günlerde kente getirdiği Lukas Podolski’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın eski futbolcusu olan ve Japonya’nın Vissel Kobe takımından ayrıldıktan sonra yeni durağının Türkiye olacağı belirtilen futbolcuyla ilgili Antalyaspor’un artık imzayı attırması beklenirken, futbolcu ile ilgili Köln kulübünden açıklama geldi.

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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın eski futbolcusu olan ve Japonya’nın Vissel Kobe takımından ayrıldıktan sonra yeni durağının Türkiye olacağı belirtilen futbolcuyla ilgili Antalyaspor’un artık imzayı attırması beklenirken, futbolcu ile ilgili Köln kulübünden açıklama geldi.

Lukas Podolski’nin bir başka eski takımı olan Köln’ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Podolski ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Kulüp başkanı ve yöneticilerin futbolcu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiklerinin belirtildiği açıklamada, Podolski’nin futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulüpte bir göreve getirilmesi konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Böylece Lukas Podolski’nin şimdiki adresi henüz resmen belli olmadan, ondan sonraki durağının belli olması gibi ilginç bir durum ortaya çıktı. Konuyla ilgili sözlerine yer verilen Poldi’nin “Köln kulübüne ilerde nasıl yardımcı olabileceğimi planlamak adına sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Köln, Podolski’yi resmen açıkladı

Son dakika | Köln, Podolski’yi resmen açıkladı

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