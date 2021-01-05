Son dakika - Konyaspor - Galatasaray maçına hakem kararları damga vurdu! Diagne ve İsmail Kartal...

Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında VAR kararı dikkat çekti.

Ofsayt bayrağı kalktı

Konyaspor - Galatasaray maçında ev sahibi ekip VAR incelemesinin ardından öne geçti. 39. dakikada Konyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Skubic içeriye çevirdi, Daci''nin vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Gol geçerli sayıldı

Hakem Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel'in bayrağı üzerine golü vermezken, VAR odasında hakem Mete Kalkavan yaptığı incelemenin ardından ofsayt olmadığını tespit etti ve gol geçerli sayıldı. Konyaspor'un karşılaşmadaki ilk şutu böylece gol olmuş oldu.

Penaltı kararı

Baskı sonrası Galatasaray, 75. dakikada penaltı kazandı. Guilherme Sitya'nın ceza sahası içinde Martin Linnes'e yaptığı müdahale nedeniyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Tekrar edildi

Mbaye Diagne, ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı. Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi. Tekrar penaltısında Diagne, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek 77. dakikada skora eşitliği getirdi.

Kartal'a kırmızı kart

Penaltı golünden sonra kendisine ayrılan bölümü terk eden ve yan hakeme yoğun itirazlarda bulunan İsmail Kartal, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bir penaltı daha

Konyaspor, 2-2'den sonra ilk atağında penaltı kazandı. Duran top sonrası seken topu Abdülkerim Bardakçı önünde buldu, Luyindama'nın hareketi sonrası Konyasporlu oyuncu yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, 82. dakikada kullandığı penaltıda topu filelere gönderdi ve Konyaspor'u maçta 3. kez öne geçirdi.

ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını, Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracci, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Belhanda, Emre Akbaba, Diagne ilk 11'i ile çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Babel, Muhemmed Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Teknik direktör Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği Marcao, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü.

Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Falcao, Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı.

Terim ile Arda karşılaşmayı izlemek için tribündeki yerini aldı.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ligin 16. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Amir Hadziahmetovic ve Artem Kravets, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. İttifak Holding Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin ve Deni Milosevic ilk 11'de görev aldı

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Musa Çağıran, Volkan Fındıklı, Marin Anicic, Samuel Eduok, Ömer Ali Şahiner, Alper Uludağ, Paolo Hurtado, Adil Demirbağ ve Farouk Miya kadroda yer almadı.