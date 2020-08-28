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HaberlerKonyaspor Haberleri Son dakika | Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti
28.08.2020 - 17:29 | | KONYA (AA)

Son dakika | Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan ekibi HNK Hajduk Split’te forma giyen Samuel Eduok'u kadrosuna kattı.

Son dakika | Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduok'u transfer etti
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Samuel Eduok ile bir sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı. Oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Samuel Eduok katıldı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüplerinde forma giydi."

Son dakika | Konyaspor, Nijeryalı forvet Samuel Eduoku transfer etti

İttifak Holding Konyaspor, Samuel Eduok transferini açıkladı...
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