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19.01.2021 - 14:59 |

Son dakika - Konyaspor, Rahmanovic’i bitirdi

Sarajevo kulübü Amar Rahmanovic’in Konyaspor’a transfer olduğunu açıkladı. Bosna Hersek ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki futbolcunun, ligin ikinci yarısıyla birlikte artık Konyaspor forması giyeceği duyuruldu.

Son dakika - Konyaspor, Rahmanovic’i bitirdi
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Futbolcunun bu sabah Türkiye’ye seyahat ettiği, sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacağı belirtildi. Futbolcu da kulübe ve eski takım arkadaşlarına veda ederek, herkese çok teşekkürlerini iletti.

Bosna Hersek Milli Takımı’ndan Edin Visca’nın takım arkadaşı olan 1.92 boyundaki futbolcu, 10 numara pozisyonunda forma giyiyor.

Ligde bu sezon 14 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı.

Son dakika - Konyaspor, Rahmanovic’i bitirdi

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