Son dakika - Konyaspor, Rahmanovic’i bitirdi

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Futbolcunun bu sabah Türkiye’ye seyahat ettiği, sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacağı belirtildi. Futbolcu da kulübe ve eski takım arkadaşlarına veda ederek, herkese çok teşekkürlerini iletti.

Bosna Hersek Milli Takımı’ndan Edin Visca’nın takım arkadaşı olan 1.92 boyundaki futbolcu, 10 numara pozisyonunda forma giyiyor.

Ligde bu sezon 14 maçta 6 gol, 6 asiste imza attı.