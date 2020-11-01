Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Son dakika - Konyaspor'da İsmail Kartal'dan 1 puan üzüntüsü!
01.11.2020 - 20:08 |

Son dakika - Konyaspor'da İsmail Kartal'dan 1 puan üzüntüsü!

, Süper Lig'in 7. haftasında 2-1 mağlup oldukları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sonuçta bu şartlar altında buradan en az bir puanla ayrılmamız gerekirdi çünkü ikinci yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı." dedi.

ABONE OL

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 7. haftasında 2-1 mağlup oldukları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin, "Sonuçta bu şartlar altında buradan en az bir puanla ayrılmamız gerekirdi çünkü ikinci yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir'in geniş bir kadroya sahip olduğunu söyledi. 

Rakiplerinin hafta içi oynadığı maçlar nedeniyle Konya'ya yorgun geleceğini düşündüklerini ifade eden Kartal, "Buna rağmen Medipol Başakşehir maça iyi başladı. Birkaç pozisyonları vardı, biz de bir penaltı yakaladık. Maalesef bunu değerlendiremedik." diye konuştu. 

Son dakika - Konyasporda İsmail Kartaldan 1 puan üzüntüsü

Son dönemde çok fazla şanssızlık yaşadıklarını aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Bu ara çok fazla şanssızlığımız oldu. Yedi oyuncumuzun sakatlığı var. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıya 3 dinlenmiş oyuncuyla başladık. Biraz daha topun bizde kalmasını sağlayarak rakibin üstüne gidecek pozisyonlar bulduk. O ara kornerden ikinci golü yedik ama moralimizi bozmadık. Konyaspor'a yakışır bir oyun ortaya koyduk ve 1 gol bulduk. Ayrıca birkaç pozisyona daha girdik ama olmadı.

 Sonuçta bu şartlar altında buradan en az bir puanla ayrılmamız gerekirdi çünkü ikinci yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı. Elimizde kalan sağlam oyuncularla Konyaspor'a yakışır mücadelemizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi şartlar bu. Eksik oyuncularla beraber daha iyi çalışarak daha iyi motive olacağız. Bundan sonraki maçlarda da elimizden geldiği kadar iyi şekilde motive edip yolumuza devam etmeye çalışacağız."

    Fenerbahçe kafilesi Antalya'ya geldi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
      Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
    2. Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu
      Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu
    3. Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81-61
      Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81-61
    4. Son dakika - Fenerbahçe'de taraftarlardan sevgi gösterisi! Emre Belözoğlu...
      Son dakika - Fenerbahçe'de taraftarlardan sevgi gösterisi! Emre Belözoğlu...
    5. Cenk Tosun, 8 ay sonra sahalara döndü
      Cenk Tosun, 8 ay sonra sahalara döndü



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okan Buruk: "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

    Okan Buruk: "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

    Son dakika - Konyaspor'da İsmail Kartal'dan 1 puan üzüntüsü!

    Son dakika - Konyaspor'da İsmail Kartal'dan 1 puan üzüntüsü!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic açıklaması!

    Efsane futbolcu Bobby Charlton'a demans teşhisi kondu

    Efsane futbolcu Bobby Charlton'a demans teşhisi kondu

    Sıradaki Haber