Son dakika | Konyaspor'dan Ünal Karaman sürprizi

Arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Aykut Kocaman'la karşılıklı olarak anlaşarak yol ayrılığına giden Konyaspor, deneyimli çalıştırıcının yerine gelecek ismi buldu: Ünal Karaman.

Başkan Kulluk'la Ankara'da görüştü

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve Bordo-Mavili yönetimle anlaşmazlık yaşayarak görevine son verilen Ünal Karaman takımın başına getirildi.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'la Ankara'da bizzat görüşen tecrübeli çalıştırıcı Karaman, memleketinin takımı Konyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Konyaspor'da 3. dönemi

Futbol hayatına Konyaspor alt yapısında başlayan Ünal Karaman, 3. kez Konyaspor'un başına teknik direktör olarak geçecek.

2007/2008 sezonunda 21 maçta Konyaspor'un başında sahaya çıkan Ünal Karaman bu maçlarda 8 galibiyet, 13 yenilgi aldıktan sonra takımdan ayrılmıştı.

2008/2009 sezonun da Giray Bulak'ın takımı düşme hattına kadar geriletmesi sonrasında Konyaspor'un son 2 maçında takımın başında sahaya çıkan Karaman, 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle Yeşil-Beyazlı ekibin küme düşmesine engel olamamıştı.

Bu sezon 13 galibiyet aldı

Sonrasında sırasıyla Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Karabükspor ve Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman bu sezon Trabzonpor'da görev yaptığı dönemde lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 29 maça çıkıp 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle görevine son verilmişti.