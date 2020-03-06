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06.03.2020 - 14:36 |

Son dakika | Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

Parken Stadyumu'ndaki Kopenhag-Basaksehir maçı seyircisiz oynanacak. Danimarka kulübünden yapılan açıklamada koronavirus gerekçe gösterildi.

Son dakika | Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag takımıyla oynayacağı son 16 turu karşılaşması kapalı kapılar ardında oynanacak. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü nedeniyle Danimarka Süper Ligi'nden 4 futbolcu karantinaya alınmıştı.

FC Kopenhag kulübünden yapılan açıklamada, Istanbul ekibiyle Parken Stadı'nda yapılacak rövanş karşılaşmasının seyircisiz şekilde oynanacağı duyuruldu. Danimarka hükümetinin bu yöndeki tavsiyelerinin dikkate alındığı belirtilirken, virüsün yol açacağı olası tehlikeleri önlemek adına 1000 kişiyi aşan organizasyonların iptal edilmesi ya da ertelenmesi kararı alındığı, Başakşehir maçının bu yüzden mecburen seyircisiz oynanmasına karar verildiği aktarıldı.

Mart ayındaki tüm iç saha maçlarının bu şekilde olacağı iletildi. Kopenhag kulübü son olarak futbolcularına korona ile ilgili bir dizi uyarıda bulunmuş, ellerini sık yıkamaları ve öpüştükleri kişilere dikkat etmeleri tavsiyesini yapmıştı.

Son dakika | Kopenhag-Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

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