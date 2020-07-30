Son dakika | Kopenhag - Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak

Başakşehir’in Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, bu maçla ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Danimarka ekibi, Parken Stadı’nda oynanacak maçın seyircili bir şekilde gerçekleştirilmesi için UEFA’ya başvurmuştu.

Kopenhag kulübü UEFA’dan umdukları yanıtı alamadıklarını ve Başakşehir maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı. “Kopenhag Kulübü, Başakşehir ile Çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmanın seyircisiz olacağını taraftarına bildirmekten üzüntü duyar denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘UEFA’dan sadece standart yanıtlar’

“Gerekli hazırlıkları yapabilmek adına, UEFA’dan defalarca konuyu açıklığa kavuşturmasını istedik. Ancak sadece standart yanıtlarla karşılaştık. Seyircisiz maça göre planlamamızı yapmamız gerekiyor”

‘Biz Türkiye’de seyircili oynamıştık’

“Türkiye’deki maçta otoriteler seyirciye izin vermişti ve biz de buna müteakip karşılaşmayı taraftarın baskısı altında oynadık. Danimarka’da da şu an seyircilerin statlara girmesine izin veriliyor. Bizim Türkiye’de seyircili oynayarak gösterdiğimiz saygıyı şimdi UEFA bize göstermeyecek. Bu durum sportif açıdan adil değil”

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