Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika | Krasnodar-Chelsea maçı Ali Palabıyık'ın
26.10.2020 - 13:14 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Krasnodar-Chelsea maçı Ali Palabıyık'ın

Ali Palabıyık, Krasnodar ile Chelsea takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Son dakika | Krasnodar-Chelsea maçı Ali Palabıyık'ın
ABONE OL

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalyan Massimiliano Irrati VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

Son dakika | Krasnodar-Chelsea maçı Ali Palabıyıkın

 

 

    Maç özeti | Inter-B. Mönchengladbach: 2-0
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Krasnodar-Chelsea maçı Ali Palabıyık'ın
      Son dakika | Krasnodar-Chelsea maçı Ali Palabıyık'ın
    2. Gençlerbirliği, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
      Gençlerbirliği, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
    3. Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında 3 puan peşinde! Denizlispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
      Beşiktaş, Denizlispor deplasmanında 3 puan peşinde! Denizlispor-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    4. Son Dakika | Pep Guardiola Manchester City'den ayrılıyor!
      Son Dakika | Pep Guardiola Manchester City'den ayrılıyor!
    5. Altay’a Yücel İldiz’den iyi haber
      Altay’a Yücel İldiz’den iyi haber



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Haaland, Manchester United'a! 75 milyon euroya...

    Son dakika | Haaland, Manchester United'a! 75 milyon euroya...

    Altınordu'da hedef ilk 6

    Altınordu'da hedef ilk 6

    BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

    BB Erzurumspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

    Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber!

    Son Dakika | Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber!

    Sıradaki Haber