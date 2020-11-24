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24.11.2020 - 21:11 |

Son Dakika | Kuanitra Holingsvorth Galatasaray'da!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen pivot Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Son Dakika | Kuanitra Holingsvorth Galatasaray'da!
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen pivot Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, milli pivot Kuanitra Holingsvorth ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

15 Kasım 1988'de ABD'nin Portsmouth şehrinde doğan Kuanitra Holingsvorth, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oynamak için 2012 yılında Türk pasaportu sahibi oldu.

Minnesota Lynx tarafından 2009 yılında 1. tur draftında 9. sırada seçilerek WNBA kariyerine başlayan 32 yaşındaki pota altı oyuncusu, burada geçirdiği bir sezonun ardından sırasıyla VIČI-Aistės Kaunas, New York Liberty, TTT Riga, UMMC Ekaterinburg, Washington Mystics, Fenerbahçe, Seattle Storm, Yakın Doğu Üniversitesi, Botaş ve Dynamo Kursk formalarını giydi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda çeyrek finale çıkan milli takımın önemli bir parçası olan 1.97'lik pivot, geçen sezon Botaş'ta 17 maçta ortalama 28:57 dakika süre aldı; 8,65 sayı ve 7,35 ribaunt ortalamalarıyla boy gösterdi.

Kuanitra Holingsvorth'a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılar diliyoruz.

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