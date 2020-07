Son dakika | La Liga'da Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti!

La Liga'nın 37.hafta maçında lider Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Real Madrid, bitime 1 hafta kala 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Real'in gollerini 28. dakikada Benzama, 75. dakikada penaltıdan Ramos kaydetti. Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente Iborra attı.

Barcelona ile farkı açtı

Bu sonuçla Real Madrid puanını 86 yaptı ve 34. şampiyonluğunu elde etti. Villarreal 57 puanla 5. sırada kaldı. Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.

Ramos ve Marcelo rekorlarını yeniledi

Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü. Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.

Yine Zidane...

Madrid ekibi, 2 yıl aranın ardından yine Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile şampiyon oldu.

Ramos: "Kariyerimi burada bitirmek istiyorum"

Maç sonu duygularını dile getiren kaptan Ramos, "Bu sıkı çalışmamızın bir ödülü. Pandemiden sonra çok çalıştık. 1 maçımız daha var. Aradan sonraki 10 maçı da kazandık. Çok enteresan bir sezon oldu. Amacımız netti. Her maçı kazanmak istedik. Kafamızda şüphe yoktu. Her maçı kazandık. Bu maçları kolay kazanmadık. Her rakip zorluydu. Bu bizim ödülümüz. Çok mutluyuz. Zidane, kilit isimdi. Bu geminin kaptanı o. Sezona başladığımızdan beri sorunlar yaşayan oyuncu topluluğunu çok iyi şekilde koruyarak mükemmel bir iş çıkardı. Hak ettiği değeri de görecek! O harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

"Real Madrid'de kaç yılın daha kaldı?" sorusuna Sergio Ramos, "Başkana sorun, kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Umarım burada bitirebilirim." dedi.

Real Madrid'den kutlama açıklaması

Real Madrid Kulübü daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

