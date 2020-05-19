Son dakika | La Liga'dan gol kutlaması kararı

Avrupa'da futbola dönmeye hazırlanan ülkelerden İspanya'da çalışmalar yoğun olarak sürüyor. 12 Haziran'da başlaması planlanan La Liga için statlarda 197 kişinin olması hesaplandı.

Buna göre 94 kişinin futbolcular, sağlık ekipleri, teknik heyetler, top toplayıcılar ve yöneticiler olacağı kaydedildi. Geride kalan 103 kişinin gazeteciler, kameramanlar, stat görevlileri ve güvenlik personeli olacağı aktarıldı.

Bundesliga'da çok konuşulan gol sonrası kutlamalarına La Liga'da izin verileceği de dile getirildi. Ayrıca stat kapılarının ve giriş-çıkışların koronavirüse göre yeniden dizayn edileceği bildirildi.