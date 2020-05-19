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19.05.2020 - 16:26 |

Son dakika | La Liga'dan gol kutlaması kararı

Futbola dönmeye hazırlanan İspanya'da La Liga için çalışmalar sürüyor. Maçlar için statlarda 197 kişiye izin verileceği, gol sonrası kutlamaların da serbest olacağı aktarıldı.

Son dakika | La Liga'dan gol kutlaması kararı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Avrupa'da futbola dönmeye hazırlanan ülkelerden İspanya'da çalışmalar yoğun olarak sürüyor. 12 Haziran'da başlaması planlanan La Liga için statlarda 197 kişinin olması hesaplandı.

Buna göre 94 kişinin futbolcular, sağlık ekipleri, teknik heyetler, top toplayıcılar ve yöneticiler olacağı kaydedildi. Geride kalan 103 kişinin gazeteciler, kameramanlar, stat görevlileri ve güvenlik personeli olacağı aktarıldı.

Bundesliga'da çok konuşulan gol sonrası kutlamalarına La Liga'da izin verileceği de dile getirildi. Ayrıca stat kapılarının ve giriş-çıkışların koronavirüse göre yeniden dizayn edileceği bildirildi.

Son dakika | La Ligadan gol kutlaması kararı

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