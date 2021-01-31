Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Lazio maçı 3-1 kazandı.

Maçta Lazio'nun golleri 3. dakikada Marusic, 51. dakikada Correa ve 83. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Atalanta'nın golü ise 79. dakikada Pasalic'ten geldi.

Lazio'da 82. dakikada oyuna giren Muriqi, 1 dakika sonra attığı golle maçı koparan isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 37 yaparak Atalanta'nın bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 36 puanda kaldı.