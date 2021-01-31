31.01.2021 - 19:19 |
Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...
Fenerbahçe'den rekor bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Lazio'nun Atalanta'yı 3-1 mağlup ettiği maçta skora katkı sağladı. Muriqi, oyuna girdikten 1 dakika sonra golün attı.
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Atalanta ile Lazio karşı karşıya geldi. Lazio maçı 3-1 kazandı.
Maçta Lazio'nun golleri 3. dakikada Marusic, 51. dakikada Correa ve 83. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Atalanta'nın golü ise 79. dakikada Pasalic'ten geldi.
Lazio'da 82. dakikada oyuna giren Muriqi, 1 dakika sonra attığı golle maçı koparan isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 37 yaparak Atalanta'nın bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı. Atalanta ise 36 puanda kaldı.