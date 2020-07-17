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17.07.2020 - 21:39 | | AA

Son dakika | Leeds United, Premier Lig'e yükseldi!

Leeds United, 16 yıl aranın ardından Premier Lig'e yükseldi

Son dakika | Leeds United, Premier Lig'e yükseldi!
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İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi. 

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı. 

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak. 

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

Son dakika | Leeds United, Premier Lige yükseldi

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