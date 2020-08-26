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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
26.08.2020 - 13:47 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United, Valencia forması giyen İspanyol milli futbolcu Rodrigo Moreno Machado'yu kadrosuna kattı.

Son dakika Leeds United, Rodrigo'yu transfer etti
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Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Rodrigo'nun transferinde İngiliz ekibiyle anlaşma sağlandığı belirtildi. Transfer bedeli açıklanmasa da İngiliz ve İspanyol medyasında çıkan haberlerde, Leeds United'ın Rodrigo için 10 milyonu bonuslar olmak üzere toplamda 40 milyon avro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Futbola Celta Vigo altyapısında başlayan Rodrigo, Valencia'nın yanı sıra Real Madrid Castilla, Benfica ve Bolton Wanderers takımlarında forma giydi.

Altı sezon forma giydiği Valencia'da çıktığı 220 maçta 59 gol atan İspanyol forvet, milli takımda 22 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı.

Son dakika Leeds United, Rodrigoyu transfer etti

 Maç Özeti: PAOK FC 3-1 Beşiktaş JK 

 

    Maç özeti | UEFA Finali: Inter-Sevilla: 2-3
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