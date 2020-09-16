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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Leicester City, Cengiz transferinde sona yaklaştı
16.09.2020 - 19:56 |

Son dakika | Leicester City, Cengiz transferinde sona yaklaştı

Roma ve A Milli Futbol Takımımız'ın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu.

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Leicester City, Cengiz Ünder’i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Cengiz, Leicester'dan 3.5 milyon euro yıllık ücret kazanacak.Başarılı oyuncu, 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu ile Leicester'a transfer oldu.

İlk etapta Barcelona'dan Francisco Trincao'yu isteyen Leicester City'nin 40 milyon euroluk teklifinin reddedildiği, kulübün rotasını Cengiz'e çevirdiği belirtilmişti.

Son dakika | Leicester City, Cengiz transferinde sona yaklaştı

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