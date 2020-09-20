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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Leicester City, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı
20.09.2020 - 11:05 |

Son dakika | Leicester City, Cengiz Ünder'i resmen açıkladı

Leicester City, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferine nokta koydu.

Premier Lig takımı, Twitter'dan ünlü Amerikan güreşçisi Undertaker'ın kıyafetini ve şapkasını paylaştı. Leicester, sonrasında #ÜnderTaken hasthagiyle Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.

"HER ZAMAN İNGİLTERE'Yİ İSTEMİŞTİM"

Milli futbolcumuz, transferi sonrasında, "Leicester'da idmanlara çıkmak için sabırsızım. Her zaman İngiltere'de oynamak istemiştim ve bu da benim Premier Lig'de oynamam için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmak için uğraşacağım. Hızlı olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma fırsatlar yaratacağımı düşünüyorum. En iyi arkadaşım Çağlar da Leicester'da olduğu için kendimi çok iyi hissediyorum. Çağlar'la birlikte oynayabileceğim için çok mutluyum, sadece onun için hep Leicester City maçlarını izlerdim." ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder için Leicester City, 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Milli oyuncumuzun bonservisini almak isterse 25 milyon euro daha ödeme yapacak. Cengiz Ünder, Leicester City ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Milli oyuncumuz, bu transfer karşılığında yıllık 3.5 milyon euro ücret kazanacak.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu.

3 SEZONDA 88 MAÇ, 17 GOL, 12 ASİST

2017'de 14,25 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, İtalya'da 3 sezonda 88 maça çıktı ve 17 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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