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25.09.2020 - 15:26 |

Son dakika | Trabzonspor, Diabate transferini resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu. Bordo mavili ekip de KAP'a Diabate için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor, Diabate transferini resmen açıkladı
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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.

Trabzonspor KAP'a bildirdi

Bordo-mavili ekibin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

İngiltere'nin Leicester City Kulübünün profesyonel oyuncusu Fousseni Diabate'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak,  3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir.

İşte Diabate'ye ödenecek ücret

Trabzonspor, Diabete'yle 3+1 yıllık anlaşma yapıldığını ve oyuncunun yıllık 1 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.

Açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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