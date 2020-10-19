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19.10.2020 - 12:31 |

Son dakika - Leipzig, Başakşehir maçına alınacak taraftar sayısını açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i ağırlayacak olan Leipzig, karşılaşmaya 999 seyirci alınacağını açıkladı.

Son dakika - Leipzig, Başakşehir maçına alınacak taraftar sayısını açıkladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'i yarın ağırlayacak olan rakibi Leipzig maça alınacak taraftar sayısını açıkladı.

999 taraftar

Alman ekibi resmi siteden yaptığı açıklamada, Başakşehir maçına 999 seyirci alınacağını açıkladı.

İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan temsilcimiz, Leipzig ile yarın saat 22:00'de Almanya'da karşı karşıya gelecek. 

Son dakika - Leipzig, Başakşehir maçına alınacak taraftar sayısını açıkladı

 

 

 

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