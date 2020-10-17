Son Dakika | Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Almanya Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve Medipol Başakşehir'i salı günü Şampiyonlar Ligi'nde konuk edecek RB Leipzig, Augsburg'u deplasmanda 2-0'la geçti. Konuk ekibin gollerini Angelino ve Yussuf Poulsen kaydetti. 45'te Dani Olmo sağdan ceza sahası son çizgisine götürdüğü arka direğe ortaladı. Angelino'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 66. dakikada 2-0'ı buldu. İlk golün asistini yapan Dani Olmo, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Yussuf Poulsen, 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'nın Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni 2-0 yendiği maçta Van Basten'in attığı efsane golü anımsatan bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve RB Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

RB Leipzig 4. hafta sonunda puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sezona iyi bir başlanggıç yapan Augsburg ise 7 puanda kaldı.