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17.10.2020 - 18:44 |

Son Dakika | Leipzig deplasmanda rahat kazandı

Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Son Dakika | Leipzig deplasmanda rahat kazandı
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Almanya Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve Medipol Başakşehir'i salı günü Şampiyonlar Ligi'nde konuk edecek RB Leipzig, Augsburg'u deplasmanda 2-0'la geçti. Konuk ekibin gollerini Angelino ve Yussuf Poulsen kaydetti. 45'te Dani Olmo sağdan ceza sahası son çizgisine götürdüğü arka direğe ortaladı. Angelino'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 66. dakikada 2-0'ı buldu. İlk golün asistini yapan Dani Olmo, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Yussuf Poulsen, 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'nın Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni 2-0 yendiği maçta Van Basten'in attığı efsane golü anımsatan bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve RB Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

RB Leipzig 4. hafta sonunda puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sezona iyi bir başlanggıç yapan Augsburg ise 7 puanda kaldı.

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