Son Dakika | Leipzig deplasmanda rahat kazandı
Bundesliga'nın 4. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.
Almanya Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve Medipol Başakşehir'i salı günü Şampiyonlar Ligi'nde konuk edecek RB Leipzig, Augsburg'u deplasmanda 2-0'la geçti. Konuk ekibin gollerini Angelino ve Yussuf Poulsen kaydetti. 45'te Dani Olmo sağdan ceza sahası son çizgisine götürdüğü arka direğe ortaladı. Angelino'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Leipzig, 66. dakikada 2-0'ı buldu. İlk golün asistini yapan Dani Olmo, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Yussuf Poulsen, 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'nın Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni 2-0 yendiği maçta Van Basten'in attığı efsane golü anımsatan bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve RB Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
RB Leipzig 4. hafta sonunda puanını 10 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sezona iyi bir başlanggıç yapan Augsburg ise 7 puanda kaldı.