Son dakika | Lens, Beşiktaş'a ihtarname çekti!

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PAOK maçında yenilginin en büyük sorumlusu olarak gösterilen Jeremain Lens'ten şok hareket...

ASpor'un haberine göre; Hollandalı oyuncu PAOK sınavından 1 gün sonra 2 aylık alacağı için kulübe ihtarname yolladı. Lens 2 aylık maaşının alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti.