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27.08.2020 - 13:04 | | Aspor

Son dakika | Lens, Beşiktaş'a ihtarname çekti!

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, PAOK maçından 1 gün sonra 2 aylık alacağı için kulübe ihtarname yolladı.

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Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PAOK maçında yenilginin en büyük sorumlusu olarak gösterilen Jeremain Lens'ten şok hareket...

ASpor'un haberine göre; Hollandalı oyuncu PAOK sınavından 1 gün sonra 2 aylık alacağı için kulübe ihtarname yolladı. Lens 2 aylık maaşının alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti.

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