Son dakika - Lider Gaziantep'te Sumudica'dan maç sonu olay hareket!

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve liderliğe oturdu.

Sumudica'dan hakeme itiraz

Gaziantep FK'da savunmanın önemli ismi Kana-Biyik, karşılaşmanın 78. dakikasında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalırken, teknik direktör Marius Sumudica bu maçta da sarı kartla uyarıldı.

Son 6 maçta 5. galibiyetini alan, ilk haftada Galatasaray'a yenildikten sonra 15 haftadır yenilmeyen Gaziantep FK, puanını 31 yaptı. Ankaragücü ise 2 maç sonra yenildi ve 15 puanda kaldı.

Ankaragücü galibiyetinin ardından Sumudica, statta çalan müzikle birlikte saha kenarında dans etmeye başladı. O anlar canlı yayında verildi.



Maç sonu konuşan Sumudica "Şampiyonluk bizim için hayal, zor. Galatasaray oynuyor bugün. 3 gün sonra Sivas'a zor bir maça gidiyoruz. Lider olmak bizim için şampiyonluk gibi. Herkes bunun tadını çıkarsın. Lig sonunda ilk 3 içinde olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Ağzımımı bantlayayım anlamıyorum"

"Ağzımımı bantlayayım anlamıyorum. Sadece 'zaman' dedim. Bana hemen sarı kartla cezalandırdı. Anlamıyorum. Hakaret yok, bir şey yok. Gelip bir uyarırsın. Maç 0-0, kazanmak istiyorum. Zaman diyorum, kart veriyorlar."

"16 resmi maçtır kaybetmiyoruz"

"1-2 hafta sonra 1 seneyi tamamlayacağız evimizdeki yenilmezlik serimizde. 16 resmi maçtır kaybetmiyoruz. Bu da gerçekten çok önemli. Son 25 maçtır rakip fileleri de havalandırıyoruz. Bu da gerçek Oyuncularımı kazanmaya çalışırım, hepsini. Kimseyi ayırmam. Forma verirken haksızlık yapmam. Belki de beni sevmelerinin sebebi budur."