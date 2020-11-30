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HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Son dakika - Lider Manisa'da Erhan Kara fırtınası!
30.11.2020 - 19:31 |

Son dakika - Lider Manisa'da Erhan Kara fırtınası!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa FK dikkat çeken bir grafik sergiliyor. Liderlik koltuğunda bulunan ve en yakın rakibine 10 puan fark atan Manisa'da yıldız isim Erhan Kara fark yarattı.

Son dakika - Lider Manisa'da Erhan Kara fırtınası!
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa FK sezona fırtına gibi başladı.

Ege temsilcisi geride kalan 11 haftada topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın takipçisine de 10 puan fark attı.

ERHAN KARA FARK YARATIYOR
Manisa FK’da sol bek olarak görev yapan Erhan Kara, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Erhan, görev aldığı 9 maçta rakip filelere 5 gol gönderirken takımın da en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

“3.5 SEZONDA 24 GOL”
Son dört sezondur Manisa FK forması giyen Erhan, siyah beyazlı formayla 24 gol kaydetti.

Daha önce Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki sol bek daha sonra 1461 Trabzon’a transfer olmuş ordan da Manisa FK’ya gelmişti.

Son dakika - Lider Manisada Erhan Kara fırtınası

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