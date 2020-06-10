Son dakika | Lille, Hüseyin Atakan Üner'in peşinde...

Fransız futbolunun önemli kulüplerinden Lille, üçüncü Türk futbolcuyu gözüne kestirdi. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği kırmızı lacivertli kulüp, Altınordu'dan Hüseyin Atakan Üner'i transfer etmek istiyor. Daha önce Monaco'nun da talip olduğu 20 yaşındaki forvet için Lille girişimlere başladı.

Fransız ekibi, Altınordu'ya 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte bir sonraki satıştan yüzde 15 pay vermeyi teklif etti. Ege kulübünün bu teklifi çok düşük bulduğu ve geri çevirdiği öğrenildi.

Altınordu'nun iki sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner, sağ kanat, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor.

Genç futbolcu, bu sezon 28 maçta 3 gol 8 asistlik performans sergiledi. Hüseyin Atakan Üner, Ümit ve Genç Milli takımlarında toplam 10 defa milli formayı giydi.