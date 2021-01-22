Son dakika - Lille'de Burak Yılmaz'ın geri dönüş tarihi belli oldu!

Milli oyuncularımızın takımı Lille'de Christophe Galtier, Rennes ile karşılaşacakları kritik maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Deneyimli teknik adam, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın son durumu üzerine açıklamalarda bulundu.

Galtier açıklamasında; "Burak Yılmaz ve Jeremy Pied, gelecek hafta takımla çalışmalara katılacaklar. Renato Sanches'in durumu maçtan önce belli olacak." dedi.

Fransız teknik adam açıklamalarının devamında; "Rennes bizim doğrudan rakibimiz. Asıl rakiplerimize karşı kazanma konusunda şanslı değildik ama hala onlardan öndeyiz. Bu maç Rennes için de önemli olacak." dedi.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Fransa Ligue 1'de 42 puanla lider PSG'nin averaj farkıyla arkasında 2. sırada yer alıyor. Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.