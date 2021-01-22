Son dakika - Liverpool 68 maç sonra evinde kaybetti!

Premier League'de Liverpool, Anfield'de Burnley'ye 1-0 mağlup oldu.

Burnley'ye galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Ashley Barnes attı. Ligde 5 maçtır kazanamayan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool 34 puanda kaldı.

Burnley ise puanını 19'a yükseltti. Liverpool, Premier League'de sahasında 68 maç sonra mağlup oldu.

Son şampiyon Liverpool, Nisan 2017'deki Crystal Palace maçından sonra ligde evinde ilk kez yenildi. Bu süreçte Liverpool 55 galibiyet ve 13 beraberlik aldı.