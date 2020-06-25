Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti!
25.06.2020 - 20:29 |

Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti!

Ä°ngiltere'de 31. haftanÄ±n merakla beklenen maÃ§Ä±nda Manchester City deplasmanda Chelsea ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. 10 kiÅŸi kalan Manchester City maÃ§Ä± 2-1 kaybetti ve Liverpool bu sonuÃ§la 30 yÄ±l aradan sonra Premier Lig ÅŸampiyonu oldu. Ã–te yandan JÃ¼rgen Klopp, Ä°ngiltere ve BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n 131 yÄ±llÄ±k futbol tarihine geÃ§ti.

Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti!
ABONE OL

Ä°ngiltere Premier Lig 31. hafta maÃ§Ä±nda Chelsea evinde Manchester City'i konuk etti. MÃ¼cadeleyi Chelsea 2-1 kazanÄ±nca bitime 7 hafta kala Liverpool 86 puanla ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

30 yÄ±l aradan sonra ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden Liverpool'da taraftarlar bÃ¼yÃ¼k coÅŸku yaÅŸadÄ±.

Liverpool'dan ÅŸampiyonluk paylaÅŸÄ±mÄ±
MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸunu sosyal medyadan kutladÄ±. Liverpool sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "DÃ¼nyaya sÃ¶yleyin, biz Liverpool'uz, Ä°ngiltere'nin ÅŸampiyonu!" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Liverpoollu taraftarlarÄ±n ÅŸampiyonluk coÅŸkusu! SokaÄŸa döküldüler...




Klopp'tan bir ilk
JÃ¼rgen Klopp, Liverpool ile elde ettiÄŸi ÅŸampiyonlukla Ä°ngiltere ve BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n 131 yÄ±llÄ±k futbol tarihinde en Ã¼st ligde ÅŸampiyon olan ilk Alman teknik direktÃ¶r oldu.

Â

Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti

Liverpool Premier Lig Åžampiyonu!

MaÃ§Ä±n golleri...

Chelsea'ye galibyeti getiren golleri 35. dakikadaÂ Pulisic ve 78. dakikada penaltÄ±danÂ Willian kaydetti. Manchester City'nin tek golÃ¼nÃ¼ 55. dakikadaÂ De Bruyne attÄ±.Â 

VAR'la penaltÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart
VAR incelemesinin ardÄ±ndan, Chelsea penaltÄ± kazandÄ±.Â Manchester City'de topu kale Ã¶nÃ¼nde elle kesenÂ Fernandinho 77. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

Manchester City 63 puanla 2. sÄ±rada kaldÄ±. Chelsea ise 54 puanla 4. sÄ±rada yer aldÄ±.

Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti

Â 
Borussia Dortmund, Thomas Meunier transferini bu videoyla duyurdu...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Hamza BakÄ±r'Ä±n bronz madalyasÄ± "gümüÅŸ" oldu
    Hamza BakÄ±r'Ä±n bronz madalyasÄ± "gümüÅŸ" oldu
  2. 2023 FIFA KadÄ±nlar Dünya KupasÄ±, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapÄ±lacak
    2023 FIFA KadÄ±nlar Dünya KupasÄ±, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapÄ±lacak
  3. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e doÄŸum günü kutlamasÄ±!
    Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e doÄŸum günü kutlamasÄ±!
  4. Fatih Ä°bradÄ±, Galatasaray'da görev alacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
    Fatih Ä°bradÄ±, Galatasaray'da görev alacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±
  5. Sumudica: "Kesinlikle kazanmak üzerine hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yoruz"
    Sumudica: "Kesinlikle kazanmak üzerine hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yoruz"



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sözleÅŸme

Newcastle United'dan Carroll ve Manquillo'ya yeni sÃ¶zleÅŸme

Konyaspor maçÄ±na BeÅŸiktaÅŸ çÄ±kacak mÄ±? Ä°ÅŸte talimatlar...

Konyaspor maÃ§Ä±na BeÅŸiktaÅŸ Ã§Ä±kacak mÄ±? Ä°ÅŸte talimatlar...

PDFK sevkleri açÄ±klandÄ±!

PDFK sevkleri aÃ§Ä±klandÄ±!

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'tan corona virüs açÄ±klamasÄ±: Ä°ki futbolcunun test sonucu pozitif!

Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ'tan corona virÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°ki futbolcunun test sonucu pozitif!

SÄ±radaki Haber