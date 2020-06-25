Son dakika | Liverpool ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti!

Ä°ngiltere Premier Lig 31. hafta maÃ§Ä±nda Chelsea evinde Manchester City'i konuk etti. MÃ¼cadeleyi Chelsea 2-1 kazanÄ±nca bitime 7 hafta kala Liverpool 86 puanla ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

30 yÄ±l aradan sonra ÅŸampiyonluÄŸunu ilan eden Liverpool'da taraftarlar bÃ¼yÃ¼k coÅŸku yaÅŸadÄ±.

Liverpool'dan ÅŸampiyonluk paylaÅŸÄ±mÄ±

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸunu sosyal medyadan kutladÄ±. Liverpool sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "DÃ¼nyaya sÃ¶yleyin, biz Liverpool'uz, Ä°ngiltere'nin ÅŸampiyonu!" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.







Klopp'tan bir ilk

JÃ¼rgen Klopp, Liverpool ile elde ettiÄŸi ÅŸampiyonlukla Ä°ngiltere ve BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n 131 yÄ±llÄ±k futbol tarihinde en Ã¼st ligde ÅŸampiyon olan ilk Alman teknik direktÃ¶r oldu.

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Liverpool Premier Lig Åžampiyonu!

MaÃ§Ä±n golleri...

Chelsea'ye galibyeti getiren golleri 35. dakikadaÂ Pulisic ve 78. dakikada penaltÄ±danÂ Willian kaydetti. Manchester City'nin tek golÃ¼nÃ¼ 55. dakikadaÂ De Bruyne attÄ±.Â

VAR'la penaltÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart

VAR incelemesinin ardÄ±ndan, Chelsea penaltÄ± kazandÄ±.Â Manchester City'de topu kale Ã¶nÃ¼nde elle kesenÂ Fernandinho 77. dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.

Manchester City 63 puanla 2. sÄ±rada kaldÄ±. Chelsea ise 54 puanla 4. sÄ±rada yer aldÄ±.