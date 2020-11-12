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12.11.2020 - 16:53 | | ANKARA (AA) -

Son dakika | Liverpool'a son darbe Joe Gomez'den

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 23 yaşındaki stoper, sol dizinden ameliyat edildi.

Son dakika | Liverpool'a son darbe Joe Gomez'den
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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, savunma oyuncusu Joe Gomez'in sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini duyurdu.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara ve Fabinho'dan sonra Gomez de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı'nın antrenmanında sakatlanan 23 yaşındaki stoper, sol dizinden ameliyat edildi.

Dönüş tarihine dair bilgi verilmeyen Gomez'in, sezonun önemli kısmında takımı yalnız bırakacağı belirtildi.

 

Son dakika | Liverpoola son darbe Joe Gomezden

 

 

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