25.12.2020 - 19:14 | | Sporx
Son dakika - Loris Karius depremi! 1 dakika bile oynamadı ama...
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Loris Karius, Almanya'da istediğini bulamadı. 27 yaşındaki isim Bundesliga'da hala forma şansı bulamadı. Union Berlin, Karius'u göndermek isterken yıldız isim kendini kanıtlamak için kalmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Loris Karius, Almanya'da da aradığını bulamadı. Karius'un Ocak ayında Liverpool'a geri gönderilmesi planlanıyor.
2018 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki performansı sonrası bir daha hiç eski performansına dönemeyen 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da halen forma şansı bulamadı.
Liverpool'dan kiralanan Karius'un Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak Alman kaleci burada kendisini yeniden kanıtlayabileceğine inanıyor.
Sadece kupada oynadı
Karius, Union Berlin formasıyla ilk kez DFB Kupası'nda Paderborn'a karşı mücadele etmişti. Berlin ekibi maçı 3-2 kaybederek kupaya veda etti.