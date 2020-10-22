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22.10.2020 - 18:56 |

Son dakika - Loris Karius şoku! Daha maça çıkmadan...

Beşiktaş'tan ayrılan ve Alman ekibiyle anlaşan Loris Karius, Union Berlin ile resmi maça çıkamadan antrenmanda sakatlandı.

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Geçtiğimiz 2 sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius, son olarak Union Berlin'e kiralandı.

Liverpool reknik direktörü Klopp'un takımında düşünmediği Karius, Alman ekibiyle çıktığı son antremanda sakatlandı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, sakatlığın tipi hakkında açıklamada bulunmadı. İsviçreli teknik adam açıklamasında; "Antrenman sırasında bir sakatlık yaşandı ve tamamen ayağını yanlış basmakla ilgili." dedi.

Karius'un dönüş tarihi bilinmiyor ancak Alman kaleci hafta sonu oynanacak Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak.

Hafta sonu Freiburg'la karşılaşacak Berlin ekibi, 5 puanla Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.

Son dakika - Loris Karius şoku Daha maça çıkmadan...

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