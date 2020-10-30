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30.10.2020 - 11:19 | | AA

Son Dakika | Los Angeles Galaxy’de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy’de teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollar ayrıldı.

Son Dakika | Los Angeles Galaxy’de Guillermo Barros Schelotto dönemi sona erdi
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Los Angeles Galaxy Kulübü, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Guillermo Barros Schelotto’nun görevine son verildiğini duyurdu

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Dominic Kinnear’ın yöneteceği belirtildi.

Ülkesinde Lanus ve Boca Juniors ile İtalya’da Palermo’yu çalıştıran Barros Schelotto, Ocak 2019’da Los Angeles Galaxy’nin başına geçmişti.

Barros Schelotto yönetimindeki Los Angeles Galaxy, Batı Konferansı’nda 19 maçta elde ettiği 18 puanla son sırada yer aldı.

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