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21.08.2020 - 15:49 |

Son dakika | Lucescu, Kayserispor'dan Artem Kravets'i transfer etti

Dinamo Kiev, Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Artem Kravets'i renklerine bağladı.

Son dakika | Lucescu, Kayserispor'dan Artem Kravets'i transfer etti
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Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, Süper Lig'den transfer yaptı.

Luce'nin takımı Kayserispor'dan ayrılan golcü Artem Kravets'i renklerine bağladı.

Dinamo Kiev Kulübü, 31 yaşındaki Ukraynalı milli forvet Kravets ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kariyerine Dinamo Kiev'de başlayan Kravets, Arsenal Kiev, Stuttgart ve Granada'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2018'de Kayserispor'a imza atmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Kayserispor kariyerinde çıktığı 63 resmi maçta 21 gol kaydetmişti.

Son dakika | Lucescu, Kayserispordan Artem Kravetsi transfer etti

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