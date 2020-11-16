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16.11.2020 - 23:16 |

Son dakika - Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. 

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi. 

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Son dakika - Luis Suarezin koronavirüs testi pozitif çıktı

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