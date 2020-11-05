Son dakika | Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ: Dénes Dibusz (Ferencvárosi TC), Péter Gulácsi (RB Leipzig), Lajos Hegedus (Paksi FC)

DEFANS: Barnabás Bese (Oud-Heverlee Leuven), Endre Botka (Ferencvárosi TC), Attila Fiola (Fehérvár FC), Szilveszter Hangya (Fehérvár FC), Ákos Kecskés (FC Lugano), Ádám Lang (Omonoia FC), Gergo Lovrencsics (Ferencvárosi TC), Loïc Nego (Fehérvár FC), Attila Szalai (Apollon Limassol FC), Willi Orbán (RB Leipzig)

ORTA SAHA: Tamás Cseri (Mezokövesd Zsóry SE), Filip Holender (FK Partizan), Zsolt Kalmár (FC DAC 1904 Dunajská Streda), László Kleinheisler (NK Osijek), Ádám Nagy (Bristol City FC), András Schäfer (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencvárosi TC), Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)

FORVET: Ádám Gyurcsó (HNK Hajduk Split), Norbert Könyves (Zalaegerszegi TE), Nemanja Nikolic (Fehérvár FC), Roland Sallai (SC Freiburg), Ádám Szalai (1. FSV Mainz 05), Kevin Varga (Kasımpaşa A.Ş.)