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HaberlerMilli Takım Haberleri Son dakika | Macaristan-Türkiye maçında Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yok!
16.11.2020 - 16:06 |

Son dakika | Macaristan-Türkiye maçında Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yok!

A Milli Takım'dan yapılan açıklamaya göre Macaristan maçının kadrosunda Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü yer almayacak.

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A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında Macaristan'la deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi 4 yıldız oyuncunun kadroda yer almayacağı açıklandı.

İşte o açıklama: "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar."

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