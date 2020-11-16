Son dakika | Macaristan-Türkiye maçında Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yok!

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında Macaristan'la deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi 4 yıldız oyuncunun kadroda yer almayacağı açıklandı.

İşte o açıklama: "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar."