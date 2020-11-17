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17.11.2020 - 11:40 |

Son dakika | Macaristan'da Szoboszlai kadrodan çıkarıldı

Türkiye’ye ilk maçta golü atan isim Dominik Szoboszlai, kulübü Red Bull Salzburg tarafından geri çağrıldı. Sırbistan maçında önceki gün oynayan yıldız futbolcu, Türkiye maçının kadrosundan çıkarıldı.

Son dakika | Macaristan'da Szoboszlai kadrodan çıkarıldı
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Macaristan’ın Türkiye’yi 1-0 mağlup ettiği Sivas’ta iki ay önce oynanan karşılaşmada galibiyet golünü atan Dominik Szoboszlai kulübü Salzburg geri çağırınca kadrodan çıkartılıp Avusturya’ya gönderildi. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcu Türkiye maçında rövanşta sahada olmayacak. 

Sırbistan maçında önceki gün sahada olan yıldız futbolcunun, kulübü Salzburg tarafından, Avusturya’daki sıkı karantina kuralları gerekçe gösterilerek geri çağrıldığı ortaya çıktı. Hafta sonunda ligdeki Sturm Graz karşılaşmasında oynatılabilmesi için kulübün bu yönde bir girişimde bulunduğu aktarıldı.

FIFA kuralını kullandılar
Macaristan Futbol Federasyonu, bunun üzerine oyuncunun kulübüne gönderildiğini açıkladı. FIFA’nın yeni kuralları çerçevesinde pandemi sürecinde kulüplerin bu gibi durumlarda oyuncuları milli takımlara göndermeme hakkı bulunuyor.

Devlerin gözdesi haline geldi
Macar futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak gösterilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa’nın dev ekiplerini peşinden koşturuyor. Tahmini bonservis bedeli şimdiden en az 25 milyon euro olarak gösterilen Szoboszlai, İtalya’nın Milan kulübünün de içlerinde olduğu bir çok takım tarafından isteniyor.

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