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20.12.2019 - 20:29 |

Son dakika- Malatyaspor açıkladı! Mina'nınn oğlu 2. kattan düştü

Yeni Malatyaspor, Arturo Mina ile ilgili üzücü bir açıklama yayınladı. Mina'nınn oğlunun Beşiktaş maçı öncesi evinin 2. katından düştüğünü duyuran Maltaya kulübü, hayati tehlikenin devam ettiğini vurguladı. Mina bu olay sonrası Ekvador'a gitti.

Son dakika- Malatyaspor açıkladı! Mina'nınn oğlu 2. kattan düştü
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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius'un yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Arturo Mina'nın, Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz, maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika- Malatyaspor açıkladı Minanınn oğlu 2. kattan düştü

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