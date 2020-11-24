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24.11.2020 - 12:47 |

Son dakika | Malatyaspor'da Alberto Cueva kadro dışı bırakıldı!

Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Son dakika | Malatyaspor'da Alberto Cueva kadro dışı bırakıldı!
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Yeni Malatyaspor'da Christian Alberto Cueva kadro dışı bırakıldı...

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda Perulu oyuncu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya temsilcisinde 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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