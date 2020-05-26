Son dakika | Manchester City efsanesi Glyn Pardoe hayatını kaybetti

İngiltere’de Manchester City kulübünden üzücü bir haber geldi. Kulübün efsane yıldızlarından Glyn Pardoe, 73 yaşında yaşama veda etti.

Manchester City’den yapılan resmi açıklamada: “Glyn Pardoe’nin vefatıyla Kulübümüzdeki herkes için çok üzücü bir haber aldık” denildi. 1968’de City’nin kazandığı tarihi lig şampiyonluğunda yer alan ve kulüp tarihinin en genç oyuncusu olarak ünlenen, Glyn Pardoe, 1968-69 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Fenerbahçe’ye 2-1 yenilerek elenen kadronun da içinde yer alıyordu.

1962 ve 1976 tarihleri arasında City forması giyen Pardoe, Ada’da büyük üzüntü yarattı.