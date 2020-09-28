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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı
28.09.2020 - 09:52 | | ANKARA (AA)

Son dakika | Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için Benfica ile anlaştı.

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Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon avro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon avroluk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. Portekiz kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon avro karşılığında renklerine bağlayacak.

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Son dakika | Manchester City, Portekizli stoper Dias ile anlaştı


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