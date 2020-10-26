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26.10.2020 - 11:23 |

Son dakika | Manchester City sözleşmesini feshetti, Wisten intihar etti

Manchester City Akademi oyuncusu Jeremy Wisten, kulübün kendisiyle yolları ayırmasının ardından depresyona girdi ve intihar etti.

Son dakika | Manchester City sözleşmesini feshetti, Wisten intihar etti
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Manchester City Akademisi oyuncusu Jeremy Wisten (17), kulübün kendisini serbest bırakmasının ardından depresyona girip yaşamına son verdi.

İngiliz kulübü resmi twitter hesabından oyuncunun ailesine başsağlığı dilerken şu ifadeleri kullandı: "Manchester City ailesi, eski akademi oyuncusu Jeremy Wisten'ın vefatı nedeniyle çok üzgün. Arkadaşlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu zor zamanda yanınızdayız."

Manchester City'nin savunmacısı Laporte de "Korkunç haber. Huzur içinde uyu genç adam" paylaşımını yaptı.

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Son dakika | Manchester City sözleşmesini feshetti, Wisten intihar etti

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