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10.02.2021 - 23:34 |

Son dakika - Manchester City'den inanılmaz rekor! 15'te 15 yaptı...

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Öte yandan M.City, her kulvarda 15'te 15 yaparak rekor kırdı.

Son dakika - Manchester City'den inanılmaz rekor! 15'te 15 yaptı...
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İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 

Kupanın 5. tur mücadelesinde, lig lideri Manchester City, Liberty Stadı'nda Championship ekiplerinden Swansea City'nin konuğu oldu. 

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 30. dakikada Kyle Walker, 47. dakikada Raheem Sterling ve 50. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Swansea City'nin tek golünü, 77. dakikada Morgan Whittaker kaydetti. 

Bu sonuçla Manchester City, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

 Öte yandan M.City, her kulvarda 15'te 15 yaparak rekor kırdı.

Son dakika - Manchester Cityden inanılmaz rekor 15te 15 yaptı...

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