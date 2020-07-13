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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Manchester City'nin 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı
13.07.2020 - 11:35 |

Son dakika | Manchester City'nin 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı

İngiliz devi, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı. City'nin 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırılırken, para cezası ise 10 milyon euroya düşürüldü.

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Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. Para cezası ise 10 milyon euro'ya düşürüldü.

Son dakika | Manchester Citynin 2 yıllık Avrupadan men cezası kaldırıldı

Manchester City'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz avukatları ve hukuk danışmanları, henüz CAS'ın verdiği gerekçeli kararı görmedi ancak 2 yıllık men kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, mevcut avukatlara ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar."

UEFA'DAN AÇIKLAMA
Açıklamada, Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) Manchester City'ye verilen iki sezon Avrupa kupalarından men kararını duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve iddia edilen ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırdığı kaydedildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012-16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz ekibini Avrupa kupalarından men etmişti. CAS'tan yapılan açıklamada da delil yetersizliği ve zaman aşımı vurgulanırken, Manchester City'nin UEFA ile yeterince işbirliği yapmadığı ifade edildi.

Guardiola: Oyuncularım Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyorlar

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola Brighton maçının ardından yaptığı açıklamada, "Şu an iyi bir seviyedeyiz ve hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarımızı oynamaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandık. Bu oyuncular, son altı yedi yıl içinde bunu başarmaya devam etti. Şimdi sahada kazandık ve umarım pazartesi günü UEFA da oyuncularımın gelecek sezon Devler Ligi'nde oynamasına izin verir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyorlar."

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