Son dakika | Manchester City'ye bir şok daha

Son yıllarda yaptığı transfer harcamaları nedeniyle UEFA tarafından 2 yıl Avrupa'dan men ve 30 milyon euro para cezasına çarptırılan Manchester City bu kez Premier Lig'de büyük tehlike ile karşı karşıya.

UEFA'nın Yargı Odası, kulübün 2012-2016 yılları arasında sunulan hesaplarda sponsorluk gelirini abarttığını tespit etti ve bu nedenle dünya devine cezalar art arda geldi.

Independent'a konuşan üst düzey kaynaklar, UEFA'nın Finansal Fair Play düzenlemelerinin Premier Lig'i de harekete geçireceğini söyledi. Eğer Premier Lig ulusal anlamda Manchester City'ye ceza verecek olursa kulübün Premier Lig'de puan silme cezası ile yeni sezona başlama olasılığı bulunuyor. Manchester City'nin ikinci lige düşürülmesi de ihtimaller arasında.

Önümüzdeki günlerde Premier Lig komitesinin Manchester City ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.