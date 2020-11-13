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13.11.2020 - 13:15 | | FANATİK

Son dakika | Manchester United, Cristiano Ronaldo için teklifini yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Juventus'tan ayrılması beklenen eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadroya katmak adına menajeri Jorge Mendes'e teklifini ilettiği belirtiliyor.

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İtalyan devi Juventus'tan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için eski takımlarından Manchester United'ın devreye girdiği belirtiliyordu. Cristiano Ronaldo'nun 2009'daki Real Madrid transferini ilk duyuran gazete olan Record, bu kez de Manchester United'ın Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e resmi bir teklif sunduğunu açıkladı.

Juventus ile ayrılık kapıda
Corona virüs krizinin futbolda yarattığı ekonomik etkiler nedeniyle birçok takım maliyet düşürme hamlelerine giderken Juventus'ta da durum farklı değil. Juventus'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Cristiano Ronaldo, bu alanda kendisine en yakın isim Dybala'dan 5 kat fazla maaş almakta.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi zaferine uzanması adına transfer edilen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 2022'de bitiyor. Bu sezona yapılan kötü başlangıç nedeniyle de Ronaldo'nun takımdaki geleceği daha tartışılır hale geldi.

Teknik direktör Pirlo'nun da Ronaldo'yu bencillikle suçlaması ve kulübün son sezondaki yüklü maaşından çıkma düşüncesiyle Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı daha muhtemel hale gelmiş durumda.

United taraftarının gözdesi
Cristiano Ronaldo'nun muhtemel ayrılığı sonrası iki takımın ismi öne çıkıyordu. Bunlardan biri PSG iken diğeri ise eski takımı Manchester United... Manchester United taraftarları, çok sevdikleri Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerini Old Trafford'da bitirmesi adına bir dönüş ihtimaline sıcak bakıyorlar.

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